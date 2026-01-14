Татарстанец получил предупреждение от ФСБ из-за желания стать террористом

Сотрудники УФСБ в Татарстане обнаружили иностранца, который хотел поехать на Ближний Восток. Мужчина планировал присоединиться к запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Правоохранители выяснили, что нарушитель приехал из одной из стран Центральной Азии и поселился в Набережных Челнах. Он собирался участвовать в деятельности террористической группировки.

Ему объяснили, что такие действия незаконны и могут привести к серьезным проблемам с законом. Напомним, что ранее ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Пермском крае.

Наталья Жирнова