Татарстанец получил предупреждение от ФСБ из-за желания стать террористом
Правоохранители выяснили, что нарушитель приехал из одной из стран Центральной Азии и поселился в Набережных Челнах
Сотрудники УФСБ в Татарстане обнаружили иностранца, который хотел поехать на Ближний Восток. Мужчина планировал присоединиться к запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба управления.
Правоохранители выяснили, что нарушитель приехал из одной из стран Центральной Азии и поселился в Набережных Челнах. Он собирался участвовать в деятельности террористической группировки.
Ему объяснили, что такие действия незаконны и могут привести к серьезным проблемам с законом. Напомним, что ранее ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Пермском крае.
