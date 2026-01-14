Антикоррупционеры обвинили Тимошенко в попытке подкупа депутатов

Это часть череды громких коррупционных расследований, охвативших украинское руководство в последнее время

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) заподозрило лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко в попытке подкупа народных депутатов для получения нужного результата голосования.

После проведенных обысков в офисах партии Юлия Тимошенко публично отрицает в социальных сетях выдвинутые обвинения, назвав их абсурдом и политическим заказом. Она подчеркнула, что не боится преследований, поскольку уверена в своей честности перед страной и народом.

Этот инцидент стал продолжением череды громких коррупционных расследований, охвативших украинское руководство в последнее время. Ранее аналогичные проверки коснулись и главы фракции «Слуги народа» Давида Арахамии.

Ранее на сайте Верховной рады Украины опубликовали проект постановления, предлагающий обязать Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предать огласке полный объем материалов, известных как «пленки Миндича».



Украинский парламент 19 ноября уволил министров юстиции и энергетики, связывая это с результатами спецоперации НАБУ, начатой 10 ноября. Во время обысков были найдены крупные суммы иностранной валюты, а обнародованные аудиозаписи раскрыли участников коррупционных схем, среди них «Тенор» (по версии следствия — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов), «Рокет» (советник экс-министра Игорь Миронюк) и «Карлсон» (Тимур Миндич).

Наталья Жирнова