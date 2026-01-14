Регионы смогут получить право вводить ограничения для борьбы с этническими анклавами
Соответствующее распоряжение включено в план мероприятий по реализации концепции миграционной политики на 2026–2030 годы
Правительство РФ запустило процесс разработки законодательных мер, направленных на предотвращение формирования этнических анклавов и пространственной сегрегации, сообщает ТАСС.
Соответствующее распоряжение включено в план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026—2030 годы.
Согласно документу, к 1 июля МВД, ФСБ и Минэкономразвития совместно с исполнительными органами субъектов РФ должны подготовить предложения по внесению изменений в российское законодательство. Планируется наделить высшие исполнительные органы регионов полномочиями устанавливать запреты и ограничения, препятствующие образованию этнических анклавов.
Напомним, что ранее Владимир Путин утвердил новую миграционную политику России до 2030 года. Документ представляет собой комплексный план, состоящий из девяти разделов и 46 пунктов.
