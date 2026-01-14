Михаила Федорова назначили главой Минобороны Украины

Кандидатуру поддержали 277 депутатов

Верховная рада Украины назначила Михаила Федорова новым министром обороны. Кандидатуру поддержали 277 депутатов, сообщает RT.

Назначение состоялось после неудачной первой попытки утверждения Федорова и провального голосования по кандидатуре предыдущего министра обороны Дениса Шмыгаля на посты первого вице-премьера и министра энергетики. Решение было принято после заявлений об отставке обоих министров.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил главе Минцифры Украины Федорову стать министром обороны. Сообщалось, что Денис Шмыгаль, занимавший этот пост, останется «в команде Украины» и получил предложение от президента возглавить другое направление госдеятельности.

Наталья Жирнова