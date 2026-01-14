Марат Хуснуллин отчитался об итогах 2025 года перед Путиным

Реализация национальных проектов позволила улучшить ситуацию на российских дорогах

Фото: Максим Платонов

Программа развития инфраструктуры успешно реализуется второй год подряд, обеспечивая повышение качества дорог и снижение аварийности.

Несмотря на увеличение числа автомобилей и грузопотока, число погибших на трассах значительно уменьшилось. Этому способствовали системные меры: развитие дорог, борьба с пьянством за рулем и обучение водителей правилам поведения на дороге, подчеркнул Хуснуллин.

Проблема дефицита питьевой воды в Донбассе остается актуальной задачей. Несмотря на значительные успехи в строительстве новых водных магистралей, восстановление старых коммуникаций требует дополнительного анализа и ресурсов.

Ранее Хуснуллин сообщал, что проблемные долгострои будут достраивать в индивидуальном порядке.

Ариана Ранцева