Марат Хуснуллин отчитался об итогах 2025 года перед Путиным
Реализация национальных проектов позволила улучшить ситуацию на российских дорогах
Программа развития инфраструктуры успешно реализуется второй год подряд, обеспечивая повышение качества дорог и снижение аварийности.
Несмотря на увеличение числа автомобилей и грузопотока, число погибших на трассах значительно уменьшилось. Этому способствовали системные меры: развитие дорог, борьба с пьянством за рулем и обучение водителей правилам поведения на дороге, подчеркнул Хуснуллин.
Проблема дефицита питьевой воды в Донбассе остается актуальной задачей. Несмотря на значительные успехи в строительстве новых водных магистралей, восстановление старых коммуникаций требует дополнительного анализа и ресурсов.
Ранее Хуснуллин сообщал, что проблемные долгострои будут достраивать в индивидуальном порядке.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».