Перевод на низшую должность требует добровольного согласия сотрудника

Исключением являются случаи, когда сотрудник лишился обязательного допуска или сертификата

Фото: Динар Фатыхов

Перевод на другую должность возможен лишь с письменного согласия работника, независимо от уровня новой должности, подчеркнул юрист в интервью RT.

Исключением являются случаи, когда сотрудник лишился обязательного допуска или сертификата, необходимого для выполнения текущих обязанностей. Тогда работодатель вправе временно отстранить его от работы и предложить перевод на другую позицию, не требующую таких документов, опять-таки только при условии согласия самого сотрудника.

Аттестация также является основанием для изменения должностного статуса. Если сотрудник не прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности, руководство организации может предложить ему вакансии, включая нижестоящие или менее оплачиваемые посты.

Ранее «Реальное время» писало, что трудоустройство татарстанцев выросло до рекордных 68%.



Ариана Ранцева