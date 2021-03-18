Суд разрешил ПСО «Казань» продолжить строительство на космодроме Восточный

Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске разрешил продолжить стройку стартового комплекса для ракеты «Ангара», который входит в состав второй очереди космодрома Восточный. Ранее строительство приостановили на 90 суток из-за жалоб на невыполнение требований подрядчиком.

Таким образом, суд удовлетворил апелляцию подрядчика ПСО «Казань» и «Роскосмоса» и приостановил ранее вынесенное Арбитражным судом Амурской области решение.

Предыдущая инстанция не учла, что по контракту ПСО «Казань», подрядчик строительства, участвует в строительстве 277 зданий и сооружений, а замечания у Минобороны есть только к 33 объектам, передает «РИА Новости» решение суда.

Ранее 119-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Амурской области добился решения о приостановке работ по строительству стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный на 90 дней.

В начале марта ПСО «Казань» подало два иска к 119-му отделу государственного архитектурно-строительного надзора в Хабаровске (является структурой Министерства обороны) в Арбитражный суд Татарстана. В картотеке суда говорится о том, что речь идет об исках о привлечении к административной ответственности. Подробности не раскрываются.