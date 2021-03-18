Власти объяснили слова орловского чиновника, которого удивил отказ граждан работать за 15 тыс. рублей

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников на заседании комитета областного Совета народных депутатов удивился отказу жителей региона работать за 15 тысяч рублей: «Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15—18 тысяч рублей. Но все-равно люди отказываются почему-то».

Власти Орловской области назвали эту фразу вырванной из контекста. В сообщении на областном портале говорится, что речь шла о том, что для борьбы с безработицей, вызванной пандемией коронавируса, правительство увеличило размер пособия по безработице до 12 130 рублей и добавило начисления по 3 тысячи за каждого ребенка.

«Однако начиная с октября 2020 года, когда размер пособия по безработице вновь вернулся к прежнему порядку начисления, люди, получавшие ранее 12 тысяч рублей по безработице, стали массово отказываться от предлагаемой работы с заработной платой в 1,3—1,7 раза выше (15—20 тысяч рублей). Это повод для вопросов, который внешне вызывает удивление, имел в виду А.С. Сотников, но реально — это констатация дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, остро проявившегося после октября 2020 года», — отметили власти.