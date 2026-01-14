Казань не попала в список популярных направлений для перелета «Аэрофлотом»

Всего перевозчиками группы «Аэрофлот» было обслужено более 2,3 млн пассажиров

Фото: Реальное время

За период с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года авиакомпания «Аэрофлот» перевезла более 1,2 миллиона пассажиров собственными регулярными рейсами, сообщили в пресс-службе компании.

Около 743 тысяч пассажиров воспользовались авианаправлениями внутри России, еще 154 тысячи перелетов были совершены в обход московского авиационного узла.

Самыми востребованными туристическими направлениями среди россиян оказались:

Сочи — 60 тыс. пассажиров;

Екатеринбург — 37,2 тыс. пассажиров;

Минеральные Воды — 34,8 тыс. пассажиров;

Пхукет — 33,1 тыс. пассажиров;

Стамбул — 26,1 тыс. пассажиров;

Ереван — 25 тыс. пассажиров.

Всего перевозчиками группы «Аэрофлот» — самой авиакомпанией, ее дочерней структурой «Россия» и лоукостером «Победа» — было обслужено более 2,3 млн пассажиров, из которых почти 1,7 млн воспользовались внутренними маршрутами.

Ариана Ранцева