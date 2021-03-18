В Казани пройдет культурный фестиваль болельщиков

В Казани пройдет культурный фестиваль болельщиков во время Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады. Об этом на форуме добровольцев «#НаДобройВолне» сообщил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

Он отметил, что культурный фестиваль Спецолимпиады будет работать в течение всех игр. Кроме того, в его рамках будут проходить церемонии награждения и чествования атлетов в коллаборации с жителями города.

Ранее в Казани представили визуальный образ Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая пройдет в столице Татарстана в 2022 году. На фоне Спасской башни Казанского кремля горожане увидели грандиозное светомузыкальное шоу и главный символ предстоящих Всемирных игр — Зиланта.

