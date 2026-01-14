На Украине продлили военное положение и мобилизацию
Продление вступит в силу с момента окончания действующего периода, которое приходится на 3 февраля, и будет действовать до 4 мая 2026 года
Верховная рада Украины приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, согласно сообщению депутата Ярослава Железняка.
Предложение было внесено Владимиром Зеленским 12 января. Продление вступит в силу с момента окончания действующего периода, которое приходится на 3 февраля, и будет действовать до 4 мая 2026 года. Законопроекты теперь ожидают подписания спикером Верховной рады и президентом Украины.
Ранее Михаила Федорова назначили главой Минобороны Украины. Кандидатуру поддержали 277 депутатов.
