14.01.2026
На Украине продлили военное положение и мобилизацию

14:46, 14.01.2026

Продление вступит в силу с момента окончания действующего периода, которое приходится на 3 февраля, и будет действовать до 4 мая 2026 года

Фото: скриншот из телеграм-канала "Залізний нардеп"

Верховная рада Украины приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, согласно сообщению депутата Ярослава Железняка.

Предложение было внесено Владимиром Зеленским 12 января. Продление вступит в силу с момента окончания действующего периода, которое приходится на 3 февраля, и будет действовать до 4 мая 2026 года. Законопроекты теперь ожидают подписания спикером Верховной рады и президентом Украины.

Ранее Михаила Федорова назначили главой Минобороны Украины. Кандидатуру поддержали 277 депутатов.

Наталья Жирнова

