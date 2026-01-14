Новости общества

Ночью в Казани начнут очищать муниципальные парковки от снега

17:16, 14.01.2026

Уборка пройдет в два этапа, водителей попросили заранее освободить места

Фото: Динар Фатыхов

Комитет внешнего благоустройства Казани сообщил, что в ночь с 14 на 15 января начнется очистка муниципальных парковок города от снега. Работы пройдут поэтапно ночью, чтобы минимизировать неудобства для автовладельцев. Владельцам автомобилей рекомендовано заблаговременно убрать транспортные средства с территории парковок, где пройдет уборка.

Первый этап (с 21:00 до 05:00):

  • парковочные зоны №212 и 260 на проспекте Хусаина Ямашева,
  • парковочные зоны №205 и 408 на улице Короленко,
  • парковочная зона №216 на улице Адоратского,
  • парковочная зона №319 на улице Четаева.

Второй этап (с 21:00 до 06:00):

  • улица Хади Такташа, обе стороны от Спартаковской до Островского,
  • улица Габдуллы Тукая, обе стороны от Назарбаева до Тимер Юл,
  • улица Чернышевского, нечетная сторона от Московской до Лево-Булачной,
  • переулок Кирова, обе стороны от дома №4 до переулка Кирова, до Лево-Булачной,
  • улица Гаяза Исхаки, обе стороны от Тази Гиззата до Центрального рынка и далее от Чернышевского до Рустема Яхина,
  • улица Лейтенанта Шмидта, обе стороны перед Чеховским рынком,
  • улица Груздева, нечетная сторона от Чехова до Волкова,
  • улица Зинина, нечетная сторона от Николая Ершова до дома №41,
  • улица Товарищеская, четная сторона от Лейтенанта Шмидта до Амирхана Еники,
  • улица Нариманова, обе стороны от Татарстана до Парижской Коммуны.

Третий этап уборки начнется с 21:00 до 23:00.

Также запланировано очистить платную парковку №155 и территорию местного проезда на проспекте Хусаина Ямашева (от проспекта Ибрагимова до улицы Короленко).

Ранее «Реальное время» писало, что более миллиона кубометров снега вывезли с путей Горьковской магистрали.

Ариана Ранцева

