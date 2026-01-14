Ночью в Казани начнут очищать муниципальные парковки от снега

Уборка пройдет в два этапа, водителей попросили заранее освободить места

Фото: Динар Фатыхов

Комитет внешнего благоустройства Казани сообщил, что в ночь с 14 на 15 января начнется очистка муниципальных парковок города от снега. Работы пройдут поэтапно ночью, чтобы минимизировать неудобства для автовладельцев. Владельцам автомобилей рекомендовано заблаговременно убрать транспортные средства с территории парковок, где пройдет уборка.

Первый этап (с 21:00 до 05:00):

парковочные зоны №212 и 260 на проспекте Хусаина Ямашева,

парковочные зоны №205 и 408 на улице Короленко,

парковочная зона №216 на улице Адоратского,

парковочная зона №319 на улице Четаева.

Второй этап (с 21:00 до 06:00):

улица Хади Такташа, обе стороны от Спартаковской до Островского,

улица Габдуллы Тукая, обе стороны от Назарбаева до Тимер Юл,

улица Чернышевского, нечетная сторона от Московской до Лево-Булачной,

переулок Кирова, обе стороны от дома №4 до переулка Кирова, до Лево-Булачной,

улица Гаяза Исхаки, обе стороны от Тази Гиззата до Центрального рынка и далее от Чернышевского до Рустема Яхина,

улица Лейтенанта Шмидта, обе стороны перед Чеховским рынком,

улица Груздева, нечетная сторона от Чехова до Волкова,

улица Зинина, нечетная сторона от Николая Ершова до дома №41,

улица Товарищеская, четная сторона от Лейтенанта Шмидта до Амирхана Еники,

улица Нариманова, обе стороны от Татарстана до Парижской Коммуны.

Третий этап уборки начнется с 21:00 до 23:00.

Также запланировано очистить платную парковку №155 и территорию местного проезда на проспекте Хусаина Ямашева (от проспекта Ибрагимова до улицы Короленко).

Ариана Ранцева