Ночью в Казани начнут очищать муниципальные парковки от снега
Уборка пройдет в два этапа, водителей попросили заранее освободить места
Комитет внешнего благоустройства Казани сообщил, что в ночь с 14 на 15 января начнется очистка муниципальных парковок города от снега. Работы пройдут поэтапно ночью, чтобы минимизировать неудобства для автовладельцев. Владельцам автомобилей рекомендовано заблаговременно убрать транспортные средства с территории парковок, где пройдет уборка.
Первый этап (с 21:00 до 05:00):
- парковочные зоны №212 и 260 на проспекте Хусаина Ямашева,
- парковочные зоны №205 и 408 на улице Короленко,
- парковочная зона №216 на улице Адоратского,
- парковочная зона №319 на улице Четаева.
Второй этап (с 21:00 до 06:00):
- улица Хади Такташа, обе стороны от Спартаковской до Островского,
- улица Габдуллы Тукая, обе стороны от Назарбаева до Тимер Юл,
- улица Чернышевского, нечетная сторона от Московской до Лево-Булачной,
- переулок Кирова, обе стороны от дома №4 до переулка Кирова, до Лево-Булачной,
- улица Гаяза Исхаки, обе стороны от Тази Гиззата до Центрального рынка и далее от Чернышевского до Рустема Яхина,
- улица Лейтенанта Шмидта, обе стороны перед Чеховским рынком,
- улица Груздева, нечетная сторона от Чехова до Волкова,
- улица Зинина, нечетная сторона от Николая Ершова до дома №41,
- улица Товарищеская, четная сторона от Лейтенанта Шмидта до Амирхана Еники,
- улица Нариманова, обе стороны от Татарстана до Парижской Коммуны.
Третий этап уборки начнется с 21:00 до 23:00.
Также запланировано очистить платную парковку №155 и территорию местного проезда на проспекте Хусаина Ямашева (от проспекта Ибрагимова до улицы Короленко).
Ранее «Реальное время» писало, что более миллиона кубометров снега вывезли с путей Горьковской магистрали.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».