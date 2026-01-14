Уровень безработицы в мире в 2026 году достигнет минимума

По оценке международной организации, общее количество безработных в следующем году стабилизируется на уровне примерно 186 миллионов человек

Фото: Артем Дергунов

Уровень безработицы в мире в 2026 году сохранится на минимальных исторических значениях и составит всего 4,9%, свидетельствуют данные Международного отчета о ситуации на рынке труда, опубликованного МОТ, пишет ТАСС.

По оценке международной организации, общее количество безработных в следующем году стабилизируется на уровне примерно 186 миллионов человек. Однако ситуация на мировом рынке труда остается тревожной: около 284 миллионов сотрудников находятся в условиях крайней бедности, имея доход менее трех долларов в сутки. Кроме того, значительная доля рабочей силы, около двух миллиардов человек, работает вне официального сектора экономики.

Эксперты выражают озабоченность ростом численности работающего населения, живущего в бедности, особенно в государствах с низким уровнем доходов, подчеркивая отсутствие значимых позитивных изменений именно в тех регионах, где такая помощь необходима в первую очередь.

Ариана Ранцева