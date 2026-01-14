Трудоустройство татарстанцев выросло до рекордных 68%

Скорость подбора сотрудников увеличилась на 20%

Фото: Динар Фатыхов

В прошлом году в кадровые центры «Работа России» Татарстана обратилось около 26 тысяч жителей региона, ищущих работу. Согласно официальной статистике, почти две трети из них (68%) успешно трудоустроены. Это значит, что уровень эффективности служб занятости вырос на четверть по сравнению с предыдущими годами, сообщило в своем телеграм-канале Минтруда.

По словам представителей центров занятости, увеличение показателя произошло благодаря реализации ряда мер, предусмотренных национальной программой «Кадры». Среди них внедрение инновационных методов отбора кандидатов, использование цифровых технологий и совершенствование системы сопровождения каждого соискателя. Скорость подбора сотрудников увеличилась на 20%, а среднее время нахождения подходящей вакансии снизилось примерно на 2,5%. Эти изменения позволили повысить общий процент трудоустроенных граждан и значительно сократить сроки поиска работы.

