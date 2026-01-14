Более миллиона кубометров снега вывезли с путей Горьковской магистрали

Пик снегоуборочных работ пришелся на период с 3 по 8 января

Фото: Максим Платонов

С начала зимнего сезона 2025/2026 годов Горьковская железная дорога (ГЖД) провела большие работы по очистке путей от снега. Специализированная техника вывезла со станций и перегонов более 1,1 млн кубометров снежных масс. За этот период удалось очистить почти 40 тыс. км железнодорожного пути.

Особенно интенсивные работы проводились в период новогодних праздничных дней: за это время было вывезено около 853 тыс. кубометров снега, а протяженность очищенного полотна составила почти 18 тыс. км. Пик снегоуборочных работ пришелся на период с 3 по 8 января.

Для выполнения задач по уборке и вывозу снега на ГЖД задействовано 105 единиц специализированной техники. Кроме того, железнодорожники подготовили 1 130 специально отведенных зон для выгрузки убранного с путей снега.

Наталья Жирнова