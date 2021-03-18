Конституционный суд проверит нормы привлечения к ответственности за пикеты после жалобы активистки из Казани

Конституционный суд России проверит на соответствие основному закону страны нормы законодательства, согласно которым гражданина можно привлечь к ответственности за организацию серии одиночных пикетов, не требующих согласования, проводимых в одном месте, но в разное время и разными людьми. С жалобой в суд обратилась активистка из Казани.

Ирина Никифорова выступала против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане. В феврале прошлого года она решила призвать своих единомышленников к серии одиночных пикетов с помощью соцсетей. В постах активистка отметила, что для того, чтобы участников пикетов не удалось привлечь к ответственности, они должны выходить по одному и в разное время.

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

В течение февраля в центре Казани разные люди выходили на одиночные пикеты. Однако в марте на Никифорову составили протокол за нарушение порядка организации митинга (ст. 20.2 КоАП РФ). Суд назначил ей 30 часов обязательных работ. Судья посчитала, что одиночными пикеты назывались формально, а на самом деле «объединены единством целей и общей организацией», а также проводились в одном месте.

Женщине не удалось обжаловать решение первой инстанции, поэтому она обратилась в Конституционный суд. В жалобе активистки говорится, что мероприятия люди проводили в разные дни, не было никакой «пикетной очереди». В данном случае между пикетами был длительный временной промежуток, что исключало нахождение на месте более одного человека, а значит, мероприятие не было массовым.

Никифорова также просит КС обязать суды общей юрисдикции пересмотреть решения о назначении ей наказания, а также чтобы решение КС стало основанием для пересмотра решений по таким же делам, пишет ТАСС.

Татьяна Леухина