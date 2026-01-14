Умное доение, ИИ-диагност, цифровой кондуктор: 7 кейсов цифровизации в Татарстане

Обзор цифровых решений для жизни и бизнеса, которые ускорили технологический прогресс в республике в 2025 году

Фото: Реальное время

Полный переход на бескондукторную систему в троллейбусах и трамваях

Казанский метрополитен — первое и пока единственное в России полностью цифровое метро: управление движением поездов у нас уже не релейное, а электронное. Но и другой казанский электротранспорт показывает чудеса цифровизации, и даже полтора месяца вынужденного летнего «цифрового детокса» не остановили технического прогресса.

Так, в 2025 году окончательно устоялась бескондукторная система оплаты проезда в наземном электротранспорте, введенная еще в 2024-м. Валидаторы для оплаты с января были установлены в каждом трамвае и троллейбусе города. Что интересно, изготовлены они казанской компанией. Кстати, в Казани же изготовлены и системы для биометрической оплаты проезда в метро — их делает компания Inoface. Так что у МУП «Метроэлектротранс» с импортозамещением цифрового оборудования все в полном порядке.

Источники в МУП «Метроэлектротранс» рассказали «Реальному времени», что, вопреки ожиданиям пессимистов, отсутствие кондукторов привело не к уменьшению собираемости платы за проезд а, наоборот, к ее росту.

Валидаторы для оплаты с января были установлены в каждом трамвае и троллейбусе города. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заплатить за проезд можно как приложив карту к терминалу, так и через мобильное приложение «Казань Транспорт». С момента запуска функции бескондукторной оплаты приложение скачали уже более 257 тысяч раз. Платят пассажиры и с помощью сканирования QR-кода, и по геолокации.

В Татарстане даже коров доят «по-умному»

В 2025 году радости цифровизации испытали на себе… татарстанские коровы. В республике реализован проект «Умное доение», основанный на использовании ИИ. Система оптимизирует процесс доения с помощью видеокамер и аналитики. Цель — увеличить надои и снизить заболеваемость маститом. А еще система распознает действия оператора и отслеживает последовательность его действий. Это помогает владельцам фермерских хозяйств своевременно фиксировать нарушения и оперативно на них реагировать.

Еще один проект реализуется в Бавлинском районе, в крупных фермерских хозяйствах. К доильному оборудованию подключается индивидуальный счетчик, который автоматически в режиме онлайн передает в личный кабинет фермера данные о том, сколько литров молока дала корова. Данные представляются в виде таблиц и графиков, и на основе этих данных фермеры могут принимать решения о рационе, объемах корма и других важных аспектах.

Как рассказывает генеральный директор АО РИВЦ Нияз Халиуллин, проект с умным видеонаблюдением помог увеличить надои в отдельных хозяйствах на 31%. А аналитика, собранная с умных датчиков, позволяет добиться снижения заболеваемости коров на 30%. Так что эффект от цифровизации — совершенно очевидный. Оба проекта РИВЦ реализовывает совместно с цифровой системой МТС, специалисты которой разрабатывают ИИ— и аналитические решения и помогают их внедрять.

В 2025 году радости цифровизации испытали на себе… татарстанские коровы. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Цифровые автозаправки ловят воришек и оберегают от пищевого отравления

В Татарстане начинают цифровизовываться автозаправки. Комплексная система цифрового торгового оборудования для АЗС была представлена в этом году на Kazan Digital Week. С ее помощью заправки превращаются в полноценные супермаркеты. Особенность системы в том, что она не «заточена» под доставку и разработана сугубо под работу в торговом зале. В ней аккумулированы несколько модулей: продажа продуктов, готовой еды, кофе, бытовых товаров, автотоваров и, конечно, бензина. Все данные оперативно отправляются в единую систему учета по всей сети.

Система включает возможность запустить кассу самообслуживания, причем она не допустит досадных ошибок, которые может сделать кассир. Например, не позволит «пробить» продукт с истекшим сроком годности, автоматически отклонив операцию. Так что у пользователя нет ни единого шанса получить расстройство кишечника, выпив просроченное молоко. А еще система не даст унести товар без оплаты: камера на кассе вычислит, какой продукт в корзине остался не оплаченным, и мягко на это намекнет.

Система уже используется в Татарстане в одной из сетей автозаправок. И софт, и «железо» для нее производятся в разных подразделениях ГК ICL.

Комплексная система цифрового торгового оборудования для АЗС была представлена в этом году на Kazan Digital Week. предоставлено пресс-службой ГК ICL

Умные дороги: трафик в Казани регулируется с помощью ИИ

В 2025 году Казань достигла второго уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем. Это значит, что автомобильное движение подчинено «умному» регулированию трафика.

ИТС второго уровня характеризуются адаптивным регулированием светофоров, параметры дорожного движения собираются в единую систему данных, есть системы видеонаблюдения на ключевых перекрестках. Проводится комплексный видеоанализ, по которому выявляется аномальное движение транспорта. Ближе к концу года в казанской ИТС появился модуль анализа аварийности на дорогах и модуль контроля парковочного пространства.

Интеллектуальные транспортные системы — проект общенациональный, он входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». По мнению министра транспорта РТ Фарита Ханифова, в Казани и Набережных Челнах это позволило автолюбителям передвигаться по дорогам города быстрее.

Реальное время / realnoevremya.ru

Борьба с мошенничеством выходит на новый уровень

Проблема телефонного мошенничества, несмотря на многочисленные предупреждения, не теряет актуальности. В связи с этим многие операторы связи вводят свои собственные инструменты защиты пользователей. Например, МТС разработал решение со встроенным ИИ: оно помогает определять потенциального мошенника и прямо во время разговора предупреждает об этом. В ряде случаев это отрезвляет пользователя.

Представьте: абонент разговаривает с человеком, который представляется сотрудником банка. В это время ИИ в фоновом режиме анализирует две ключевые вещи: биометрию голоса звонящего (сверяя его с базой известных мошеннических голосов) и смысловое содержание разговора, выявляя триггеры мошеннических сценариев. Эта функция критически важна против многоступенчатых атак, где мошенники последовательно подводят человека к совершению действия.

Если уровень риска высок, абонент слышит голосовое предупреждение: «Внимание! Возможно, вы разговариваете с мошенником». Это предупреждение слышит только он, а это позволяет немедленно прервать беседу, не выдавая своих подозрений злоумышленнику и не дав ему возможности удержать жертву на линии. По данным «МТС Защитник», большинство мошенников распознаются в первую минуту разговора.

Если уровень риска высок, абонент слышит голосовое предупреждение: «Внимание! Возможно, вы разговариваете с мошенником». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ИИ-диагностика в помощь врачам

Активная цифровизация в Татарстане идет в сфере здравоохранения. Медики используют искусственный интеллект, который помогает им в диагностике заболеваний.

В частности, в клиниках республики наращивают использование модуля ИИ-диагностики по рентгеновским и КТ-снимкам. На основе больших данных медицинская нейросеть постоянно обучается, и в результате может заметить на снимках даже те подозрительные участки, на которые может не обратить внимания врач. В этом году ИИ помог интерпретировать более 190 00 снимков — в основном это маммография, флюорография и КТ легких.

Планируется расширить этот инструмент и исследовать с его помощью МРТ головного мозга. На вопрос, не боится ли Минздрав, что ИИ ошибется, министр здравоохранения Альмир Абашев отвечает, что работа идет только по схеме двойного чтения: снимок изучает и врач, и ИИ. Синергия дает колоссальный результат по качеству.

Снимок изучает и врач, и ИИ. Синергия дает колоссальный результат по качеству. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«ГосПромт» в Татарстане помогает учителям, чиновникам, юристам

Весной в Татарстане запустили в работу цифрового помощника «ГосПромт» — этот ИИ-ассистент был разработан в рамках нацпроекта «Экономика данных». Призван он повышать эффективность государственного управления. «Госпромт» умеет (в меру сил) писать тексты, анализировать большие данные, выявлять тренды, не заметные человеческому глазу.

«ИИ в госуправлении можно сравнить с мощным увеличительным стеклом, которое позволяет увидеть детали и закономерности, ранее скрытые от человеческого глаза. Но он требует мудрого и ответственного использования. Задача — научиться использовать потенциал ИИ, не теряя при этом человечности и своих традиционных ценностей», — говорил по поводу запуска системы экс-глава минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Цифровым помощником уже весной на регулярной основе пользовались сотни чиновников из 25 ведомств республики. Позже его открыли и для учителей информатики.

Цифровым помощником уже весной на регулярной основе пользовались сотни чиновников из 25 ведомств республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты констатируют: несмотря на мощный встроенный в систему аналитический аппарат, самая востребованная функция «ГосПромта» в Татарстане — работа с текстом.

