«Можем восстановить все»: «Флот РТ» потратит 25 млн на теплоход, который СК признал неработоспособным

Теплоход, которому в этом году исполнится 39 лет, стоял без действия 10—15 лет

«Судов катастрофически не хватает»

«Флот Республики Татарстан» приступит к капитальному ремонту судов, приобретенных в рамках скандальной закупки 2024 года. Тогда сделка по покупке изношенных плавсредств нанесла бюджету ущерб в сумме свыше 96 млн рублей.

В январе 2026 года был объявлен тендер на дефектацию и модернизацию теплохода «Московский‑21». На эти цели планируют направить 25,8 млн рублей — это крупнейшая по стоимости закупка «Флота РТ» на ремонт за последний год.

Судно произведено на Московском судостроительном и судоремонтном заводе (МССЗ) в 1987 году и в материалах дела называлось «неработоспособным» — наряду с еще пятью плавсредствами. Теплоход, которому в этом году исполнится 39 лет, стоял без действия 10—15 лет. После скандала с покупкой ржавых судов гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин в беседе с «Реальным временем» говорил: при грамотной эксплуатации и вложениях такие суда способны прослужить 150 лет и более.

— На сегодняшний день мы видим потенциал роста перевозок, но, честно говоря, ситуация критическая — судов катастрофически не хватает. А новые, как вы знаете, стоят от полумиллиарда рублей и выше — цены очень серьезные. После взвешивания всех факторов мы приняли решение инвестировать в модернизацию существующего флота. Уже приобрели для судов новые двигатели, энергетические и дизель‑генераторные установки. Объем работ предстоит большой: планируем полностью заменить мебель — сейчас ее практически нет, суда стоят без салонов. Уже проведены работы по корпусу и винторулевому комплексу, есть вопросы по электрической части, которые тоже предстоит решить, будем обновлять радионавигационное оборудование, все системы и устройства, — прокомментировал ремонт теплохода «Московский-21» Лизалин.

Он подчеркнул: хотя текущие работы — лишь первый этап, так как в дальнейшем потребуется больше усилий, они уже позволят гарантировать безопасность перевозок. В перспективе судно выйдет на социально значимые рейсы и будет курсировать до поздней осени.

— [«Московский-21» будет] ходить до поздней осени, обслуживать социально значимые маршруты, в том числе до Свияжска, вниз до Кызыл‑Байрака и так далее. Работы, на самом деле, очень много. Мы бы очень хотели подгрузить [такие суда], потому что в пиковые периоды не справляемся. Особенно на маршрутах с высокой загрузкой — когда в республике много туристов и гостей, — пояснил глава «Флота РТ».

Компания планирует иметь 30 судов, сейчас их 21

Напомним, в августе 2024 года Татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев обратился к главному следователю республики Валерию Липскому с информацией о результатах совместной с УФСБ проверки, а в октябре в СК возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Предметом расследования стала сделка АО «Флот РТ», учрежденного в мае 2023-го республиканскими властями для развития пассажирских речных перевозок. В декабре того же года совет директоров этой компании одобрил приобретение за счет бюджета пассажирских судов СК «Татфлот». На счет продавца ушли 65,5 млн рублей. Взамен на баланс республиканского оператора приняли 13 судов, «не подлежащих эксплуатации и восстановлению», как считают силовики, указывая на ущербность всей сделки.

— Вы понимаете, мы можем восстановить все — и мы это делаем. Как я уже говорил, было три единицы судов. С учетом приобретенных новых судов у нас уже двадцать одна единица. В планах — перевалить за тридцать. Такую планку мы ставим для себя, — подытожил Лизалин.

13 января стало известно, что АО «Флот РТ» закупит амфибийное пассажирское судно на воздушной подушке «Парма‑44» за 78 млн рублей. Оно должно быть новым, вмещать 40 пассажиров и двух членов экипажа, развивать скорость 50 км/ч по тихой воде и 70 км/ч по льду, а также эксплуатироваться при температуре от -40 до +35 градусов и ветре до 12 м/с.

