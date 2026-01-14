Рустам Минниханов встретился с победителями движения «Абилимпикс»

Он наградил педагогов, подготовивших участников от республики

«Каждая ваша награда — это успех всей республики»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с победителями и призерами чемпионатных движений «Абилимпикс», «Профессионалы» и национальных соревнований по беспилотным авиационным системам «Архипелаг». Она состоялась в ИТ-парке им. Башира Рамеева.

— Благодаря вашим усилиям, опыту и настойчивости Татарстан продолжает успешно отстаивать свои позиции на состязаниях любого уровня, подтверждая репутацию сильного и конкурентного региона. <…> Каждая ваша награда — это успех всей республики. Ваши достижения будут ярким ориентиром для молодежи, вдохновляя ее развивать профессиональные навыки и стремиться к новым вершинам, — сказал Рустам Минниханов.

Он вручил татарстанским педагогам награды за вклад в развитие системы образования и подготовку специалистов. Медаль «За доблестный труд» получила ведущий специалист по организационному развитию Казанского кооперативного института Вероника Сафина, замдиректора по научно-исследовательской работе Казанского педагогического колледжа Эльмира Ульянова, благодарности раиса Татарстана — преподаватель Казанского радиомеханического колледжа Сергей Беляев, преподаватель Набережночелнинского педагогического колледжа Светлана Пискунова и другие.

«Абилимпикс» дает мне опыт, возможность доказать, что все мы, несмотря на особенности здоровья, можем достичь успехов и поставленных целей»

Для участников встречи выступила призер в компетенции «Исполнительское мастерство. Вокал» Замира Гизатуллина. Она спела в дуэте с любимцем татарской эстрады Ришатом Тухватуллиным.

На встрече присутствовала и победительница в этой категории Азалия Яфясова. Ее путь в «Абилимпикс» начался в 2023 году, а в 2024-м она принимала участие в международных открытых соревнованиях, представляя Россию. У нее уже есть немалый опыт выступлений со звездами эстрады: Азалия пела с Алсу, Филюсом Кагировым, Ильсией Бадретдиновой, Эльмирой Нагимовой.



— Мой талант заметила бабушка. Она отвела меня в музыкальную школу — там я училась семь лет. Сейчас я студентка третьего курса Елабужского колледжа культуры. «Абилимпикс» дает мне опыт, стремление к росту, уверенность в себе, возможность доказать, что все мы, несмотря на особенности здоровья, можем достичь успехов и поставленных целей, — поделилась она в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Как говорит гендиректор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин, чемпионатные движения в России развиваются активно — Татарстан не отстает.

— С каждым годом становится все больше и больше участников разных этапов. Это значит, что движения стали массовыми. Движение «Профессионалы» — практически почти все наши образовательные учреждения, с каждым годом все больше школьников подключается. Это большая профориентационная работа, — считает он.

