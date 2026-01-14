Расходы россиян на фитнес выросли на 9%

Потребители стали выбирать более дорогие услуги, предпочитая премиум-пакеты и персональные тренировки

За прошедший год интерес россиян к занятиям спортом существенно вырос. По данным статистики, средняя стоимость посещения спортивных клубов увеличилась на 9%, составив 4 121 рубль. Это стало следствием повышения цен и увеличения числа покупателей фитнес-услуг на 10% по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Чек Индекс» в своем исследовании.

Рост расходов на фитнес обусловлен несколькими факторами. Во-первых, потребители стали выбирать более дорогие услуги, предпочитая премиум-пакеты и персональные тренировки. Регионы вносят существенный вклад в этот тренд благодаря активному развитию инфраструктуры фитнес-клубов и удобству онлайн-сервисов.

Сегодня многие клубы предлагают широкий спектр дополнительных сервисов, включая йогу, функциональные тренировки и персональный тренинг. Они активно сотрудничают с врачами, массажистами и специалистами по восстановлению здоровья, формируя полноценные оздоровительные комплексы.

Фитнес-клубы активно внедряют программы лояльности, предлагая выгодные условия подписки, что обеспечивает постоянный приток новых пользователей и повышает лояльность существующих клиентов.

Ариана Ранцева