Татарстан попал в топ-10 регионов России по приему студентов-целевиков

В республике по целевому набору зачислили 1,4 тыс. человек

Фото: Дмитрий Резнов

Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов по количеству студентов, которые поступили в вузы в рамках целевой квоты в 2025/2026 учебном году. В республике по целевому набору зачислили 1,4 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

Больше всего студентов, поступавших по целевой квоте, зачислили в вузы Москвы (6,7 тыс.). На втором месте по этому показателю — Санкт-Петербург (4,1 тыс.), а на третьем — Свердловская область (1,6 тыс.). В топ-5 регионов-лидеров попали Башкортостан (1,5 тыс.) и Ростовская область (1,48 тыс.).

В десятку также вошли Краснодарский край (почти 1,3 тыс.), Самарская и Новосибирская области (в обоих регионах чуть более 1,1 тыс.), а также Воронежская область (1 тыс.).

Никита Егоров