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Татарстанские депутаты обратятся в Госдуму по налоговым каникулам для МСБ

13:24, 18.03.2021
Татарстанские депутаты обратятся в Госдуму по налоговым каникулам для МСБ
Фото: nalog.ru

В Госсовете Татарстана предложили обратиться в Госдуму России с инициативой ввести мораторий на налоги для поддержки малого и среднего бизнеса. По мнению председателя татарстанского парламента Фарида Мухаметшина, это дало бы взрывной рост развития экономики.

«Пять лет или три года — вопрос обсуждаемый, но то, что какие-то преференции в налоговой части нужны, возражений не вызывает. Я думаю, что мы будем инициировать этот вопрос по линии партии «Единая Россия», — сказал Мухаметшин на двадцатом заседании Госсовета РТ.

Ранее в России на 3 месяца продлили «налоговые каникулы» для пострадавших от коронавируса предприятий.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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