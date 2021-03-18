Татарстанские депутаты обратятся в Госдуму по налоговым каникулам для МСБ

В Госсовете Татарстана предложили обратиться в Госдуму России с инициативой ввести мораторий на налоги для поддержки малого и среднего бизнеса. По мнению председателя татарстанского парламента Фарида Мухаметшина, это дало бы взрывной рост развития экономики.

«Пять лет или три года — вопрос обсуждаемый, но то, что какие-то преференции в налоговой части нужны, возражений не вызывает. Я думаю, что мы будем инициировать этот вопрос по линии партии «Единая Россия», — сказал Мухаметшин на двадцатом заседании Госсовета РТ.

Ранее в России на 3 месяца продлили «налоговые каникулы» для пострадавших от коронавируса предприятий.

Ольга Плешкова