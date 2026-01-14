Цены на водку и овощи резко поднялись в январе 2026 года

Одновременно подорожали мясные и рыбные товары, хлебобулочные изделия и молочная продукция

Фото: Мария Зверева

Цены на продукты питания в России увеличились в первые дни нового года. Согласно данным Росстата, стоимость водки выросла на 4,2% с 1 по 12 января 2026 года. Одновременно подорожали мясные и рыбные товары, хлебобулочные изделия и молочная продукция. Зафиксирован значительный рост цен также на овощи и фрукты, пишет ТАСС.

Среди продуктов первой необходимости заметно увеличение стоимости огурцов (+21,3%), помидоров (+13,6%) и картофеля (+5,8%). Отмечается умеренное снижение цен лишь на отдельные виды товаров: сахар (-0,3%), пшено (-0,3%) и некоторые детские смеси (-0,2%).

Ариана Ранцева