В Татарстане спрогнозировали мор рыбы в малых водоемах

В Госкомитете по биоресурсам Татарстана предрекли мор рыбы в небольших водоемах Татарстана. По прогнозам специалистов, мор рыбы может превысить прошлогодние потери, сообщила начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Мустакимова.

«Этот год выдался снежным и будет непростым. Как себя чувствует рыба под ледяным панцирем, узнаем чуть позже. Очевидно, что появятся места, где будут заморы. Пока лед на реках не вскрылся, невозможно понять всю ситуацию. Реальная картина всплывет, когда все растает. Но, исходя из опыта прошлых лет, очевидно, что в этом году мы увидим […] печальную картину», — цитирует Мустакимову «Татар-информ».

Фото: ojm.tatarstan.ru

По словам специалиста, в этом году обитатели водоемов пережили целый ряд факторов негативного воздействия. Это толщина снега и льда, зимняя межень, когда водоемы находятся на низких пределах по уровню воды, резкие перепады температур. Под тяжестью снега лед проваливается, образуя заглушки.

Проблема больше всего касается малых водоемов, прудов и озер без течения воды. Из-за этого рыба подвержена замору.

Ранее в Нижнекамске сотрудники Госкомитета по биоресурсам подали в озеро воду из Камы, чтобы спасти рыбу.

Ольга Плешкова