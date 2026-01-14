В Татарстане зафиксировали исторический максимум энергопотребления в 2025 году

Рекордные показатели в республике наблюдались 11 декабря: тогда потребление энергии было на уровне 5,241 ГВт, превысив прежний рекорд на 89 МВт

Фото: Максим Платонов

В 2025 году объединенная энергосистема России продемонстрировала снижение общего потребления электроэнергии: по данным АО «Системный оператор ЕЭС», показатель составил 1 161 млрд кВт·ч, что на 0,8% ниже уровня 2024 года, сообщает ТАСС.

Основную нагрузку по обеспечению спроса выдержали тепловые электростанции, на долю которых пришлось 57,5% выработки. Гидроэлектростанции обеспечили 16,7%, атомные электростанции — 18,7%, электростанции промышленных предприятий — 6,2%. Возобновляемые источники энергии — ветро‑ и солнечные электростанции — заняли незначительную долю: 0,6% и 0,3% соответственно.

Среди регионов, где зафиксированы рекордные значения, — Татарстан, а также Дагестан, Ингушетия, Бурятия, Якутия, Ставропольский и Забайкальский края. Максимальные показатели также отмечены в Чечне, Крыму и Севастополе, Краснодарском крае и Адыгее, а кроме того, в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Москве и Московской области, Ростовской, Амурской, Воронежской и Калужской областях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Годовой максимум потребления мощности по всей ЕЭС России пришелся на 24 декабря 2025 года и достиг 166 155 МВт. Этот показатель оказался на 1,2% ниже рекорда, установленного в предыдущем году.

Напомним, что рекордные показатели в Татарстане фиксировались 11 декабря: тогда республика продемонстрировала потребление на уровне 5,241 ГВт, превысив прежний рекорд на 89 МВт.

Наталья Жирнова