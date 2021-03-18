Казань примет чемпионат Европы по ММА в августе 2021 года

Чемпионат Европы по смешанным единоборствам (ММА) пройдет в Казани в августе нынешнего года. Об этом сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Ожидается, что турнир будет проведен в столице Татарстана с 16 по 21 августа.

«Столица Татарстана по праву считается одним из самых развитых в спортивном плане городов России, а также лидером по числу побед в различных видах спорта. Уверен, что знаковый чемпионат континента привлечет максимальное число участников и пройдет на высочайшем уровне, задаст качественно новый уровень соревнований по ММА для всех стран», — сказал Габдуллин.

Радмир Габдуллин. Фото: instagram.com

В 2019 году Россия выиграла общекомандный турнир в рамках чемпионата Европы по смешанным единоборствам, который прошел в Риме.

Напомним, ранее стало известно о переходе российского бойца татарского происхождения Рината Фахретдинова в самый популярный боевой промоушен — в UFC.