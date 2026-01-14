Казанцы с ОВЗ на 25% чаще стали пользоваться метрополитеном
За прошлый год услугами метрополитена воспользовалось более 216 тысяч человек с особыми потребностями
Подготовлено специальное оснащение станций для удобства перемещения пассажиров с инвалидностью: предусмотрены пандусы, лифтовые подъезды, системы оповещения и специальная разметка. Помогают людям передвигаться специально подготовленные работники подземки, сообщает мэрия Казани.
Показатель прошлого года превысил отметку в 216 тысяч пассажиров с ограничениями здоровья, тогда как годом ранее зафиксировали чуть менее 173 тысяч поездок.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани повысили стоимость проезда в метро до 46 рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».