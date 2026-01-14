Казанцы с ОВЗ на 25% чаще стали пользоваться метрополитеном

За прошлый год услугами метрополитена воспользовалось более 216 тысяч человек с особыми потребностями

Фото: Динар Фатыхов

Подготовлено специальное оснащение станций для удобства перемещения пассажиров с инвалидностью: предусмотрены пандусы, лифтовые подъезды, системы оповещения и специальная разметка. Помогают людям передвигаться специально подготовленные работники подземки, сообщает мэрия Казани.



Показатель прошлого года превысил отметку в 216 тысяч пассажиров с ограничениями здоровья, тогда как годом ранее зафиксировали чуть менее 173 тысяч поездок.

Ариана Ранцева