Henley&Partners: Россия на 46‑м месте в рейтинге самых сильных паспортов мира

По данным консалтинговой компании Henley&Partners

По данным консалтинговой компании Henley&Partners, в рейтинге самых сильных паспортов мира на 2026 год паспорт России занял 46‑ю строчку — на четыре позиции выше, чем в прошлом году.

Лидером рейтинга остался Сингапур: его граждане могут посещать без визы 192 страны. Вторую строчку разделили Япония и Южная Корея, а третью — сразу пять государств: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария. С российским паспортом в 2026 году доступно безвизовое посещение 113 стран.

Примечательно, что паспорт США, выпавший из топ‑10 в прошлом году, в нынешнем рейтинге вернулся в первую десятку.

Председатель совета директоров Henley&Partners Кристиан Келин обратил внимание на растущий глобальный дисбаланс в возможностях передвижения: за последние 20 лет мобильность граждан значительно выросла, однако выгоды от этого процесса распределяются неравномерно. В компании подчеркивают, что, несмотря на рекордное число паспортов в верхней части рейтинга, страны, оказавшиеся внизу, становятся все более изолированными — это свидетельствует об углубляющемся разрыве в глобальной мобильности.

Тенденцию подтверждает и прогноз Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA): в 2026 году авиакомпании планируют перевезти свыше 5,2 млрд пассажиров. По словам генерального директора IATA Вилли Уолша, все больше людей получают экономическую возможность путешествовать, однако одновременно растет осознание того, что одного паспорта уже недостаточно для свободного пересечения границ.

Напомним, что россияне с 2026 года смогут проставить шесть отметок в паспорте по желанию. Такие отметки проставляют налоговые органы РФ, МВД и его территориальные органы.

Наталья Жирнова