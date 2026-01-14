Шаши Тхарур осудил американские санкции как нарушение международного права
Кроме того, Тхарур указал на серьезные экономические последствия высоких тарифов
Депутат индийского парламента Шаши Тхарур раскритиковал политику введения односторонних санкций США, подчеркнув ее несоответствие международному праву. По словам бывшего дипломата, подобные меры применяются Вашингтоном в отношении целого ряда стран, включая Иран, Россию и Венесуэлу, пишет RT.
Индия вынуждена искать обходные пути сотрудничества с этими государствами, поскольку игнорирует односторонние ограничения США.
Кроме того, Тхарур указал на серьезные экономические последствия высоких тарифов, достигающих 50%, подчеркивая, что подобные условия делают экономическое взаимодействие практически невозможным. Политик подчеркнул необходимость возобновления конструктивного диалога и разрешения существующих разногласий мирным путем.
Ранее «Реальное время» писало, что Иран обвинил США в попытках создать повод для военного вмешательства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».