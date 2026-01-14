Новости общества

Шаши Тхарур осудил американские санкции как нарушение международного права

22:00, 14.01.2026

Кроме того, Тхарур указал на серьезные экономические последствия высоких тарифов

Фото: Naveed Ahmed на Unsplash

Депутат индийского парламента Шаши Тхарур раскритиковал политику введения односторонних санкций США, подчеркнув ее несоответствие международному праву. По словам бывшего дипломата, подобные меры применяются Вашингтоном в отношении целого ряда стран, включая Иран, Россию и Венесуэлу, пишет RT.

Индия вынуждена искать обходные пути сотрудничества с этими государствами, поскольку игнорирует односторонние ограничения США.

Кроме того, Тхарур указал на серьезные экономические последствия высоких тарифов, достигающих 50%, подчеркивая, что подобные условия делают экономическое взаимодействие практически невозможным. Политик подчеркнул необходимость возобновления конструктивного диалога и разрешения существующих разногласий мирным путем.

Ариана Ранцева

