Эксперты рассказали, почему в Казани невыгодно сдавать квартиру в аренду — доходность всего 4,4%

Общий анализ рынка показал, что средняя доходность по России составляет 6,1% годовых

Аналитики рынка недвижимости провели исследование доходности от сдачи квартир в аренду и выяснили актуальные показатели по крупным городам России. В Казани в начале 2026 года зафиксирован средний уровень доходности 4,4% годовых при сдаче однокомнатной квартиры на вторичном рынке.

Общий анализ рынка показал, что средняя доходность по России составляет 6,1% годовых. Лидеры по доходности — Хабаровск, Московская и Ленинградская области, Ярославль, Кемерово и Новосибирск, где показатель достигает 7—9% годовых.

Казань попала в список невыгодных городов для данного бизнеса вместе с Сочи, Москвой, Санкт-Петербургом Севастополем и Владивостоком. Хотя в этих городах самые дорогие квартиры на вторичном рынке, ставки аренды не везде столь же высоки: в Казани они ниже, чем в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, а Севастополь и Владивосток не вошли в топ‑10.

При этом вкладывать деньги в банковские вклады сейчас выгоднее: ставки по депозитам на 1—3 года составляют 6—13%, а по краткосрочным достигают 16%. К тому же реальная прибыль от аренды еще меньше из‑за расходов на ремонт, коммуналку и налоги. Эксперты связывают постепенное сокращение разрыва между доходностью аренды и вкладов со снижением ключевой ставки Центробанка и не исключают, что ее дальнейшее уменьшение может вернуть инвесторов на рынок недвижимости.

Недавно администрация Казани объявила, что «серый рынок» посуточной аренды в городе ждет встряска. В новогодние праздники загрузка отелей составила лишь 60% — власти города решили «начать работу» с рынком кратковременной сдачи жилья.

