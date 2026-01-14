Предложения частичной занятости для студентов выросли на 58% в Татарстане

Наиболее популярными стали профессии водителя-экспедитора и менеджера по работе с клиентами

Фото: предоставлено Школой 21

Количество предложений частичной занятости, доступной студентам, значительно выросло в ряде регионов России. Согласно исследованию экспертов «Авито Подработки», которое предоставили «Реальному времени», наибольший рост зафиксирован в Татарстане, где количество вакансий увеличилось на 58%, по сравнению с предыдущим годом. Среднее вознаграждение для студентов достигло уровня 38 335 рублей в месяц.

Наиболее популярными стали профессии водителя-экспедитора (+127%, средняя зарплата — 90 364 рубля) и менеджера по работе с клиентами (+91%, около 35 074 рублей). Эксперты подчеркнули зависимость доходов от интенсивности труда, региона и опыта кандидата. Реальные зарплаты могут варьироваться от указанных среднестатистических показателей.

Среди федеральных округов лидирует Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) с ростом вакансий на 113%, далее следуют Дальневосточный федеральный округ (ДФО) (+85%) и Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) (+62%). Прирост вакансий отмечается и в Приволжском федеральном округе (ПФО), где предложение для студентов увеличилось на 56%, а средний заработок составил 43 138 рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан попал в топ-10 регионов России по приему студентов-целевиков.

Ариана Ранцева