Впервые в столице Татарстана вырастили рекордное количество рассады

Новая камера для проращивания обеспечивает массовое размножение цветов

Фото: Динар Фатыхов

Впервые в истории столицы Татарстана в городских теплицах подготовили беспрецедентный объем цветочной рассады — более 3 миллионов экземпляров. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на выездном совещании в новом производственном комплексе, оснащенном современными технологиями, пишет мэрия.

Комплекс, оборудованный автоматизированными системами полива, освещения и климата, позволил ускорить производство рассады почти в 10 раз. Ранее за 4 часа формировалось лишь 100 тысяч кассет, теперь же современные линии позволяют выпускать порядка 86,5 тысячи кассет в час.

Централизованные системы климатического контроля регулируют температуру, влажность и световые условия, создавая идеальный микроклимат для роста. Новая камера для проращивания обеспечивает массовое размножение цветов, устраняя необходимость ручной обработки каждого растения отдельно.

В августе «Реальное время» писало, что в Казани завершается строительство нового комплекса для выращивания цветочной рассады.

Ариана Ранцева