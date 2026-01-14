У Раифского монастыря установят дорожные знаки о запрете остановки
Почти каждый день проведения фестиваля «Свет и лед» и во время Рождества на подъезде к Раифе образовывалась многокилометровая пробка
В связи с ростом транспортного потока в дни крупных религиозных праздников на подъезде к Раифскому Богородскому монастырю обострилась проблема незаконной парковки. Стоянка автомобилей вдоль дороги приводит к образованию заторов и повышает риск ДТП.
Как сообщила госавтоинспекция, для повышения безопасности дорожного движения установят дополнительные дорожные знаки. На участке появятся знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор». Это позволит упорядочить движение и снизить аварийность в районе монастыря.
Напомним, что почти каждый день проведения фестиваля «Свет и лед» и во время Рождества на подъезде к Раифе образовывалась многокилометровая пробка. Примечательно, что фестиваль собрал более полумиллиона человек.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».