У Раифского монастыря установят дорожные знаки о запрете остановки

Почти каждый день проведения фестиваля «Свет и лед» и во время Рождества на подъезде к Раифе образовывалась многокилометровая пробка

В связи с ростом транспортного потока в дни крупных религиозных праздников на подъезде к Раифскому Богородскому монастырю обострилась проблема незаконной парковки. Стоянка автомобилей вдоль дороги приводит к образованию заторов и повышает риск ДТП.

Как сообщила госавтоинспекция, для повышения безопасности дорожного движения установят дополнительные дорожные знаки. На участке появятся знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор». Это позволит упорядочить движение и снизить аварийность в районе монастыря.

Напомним, что почти каждый день проведения фестиваля «Свет и лед» и во время Рождества на подъезде к Раифе образовывалась многокилометровая пробка. Примечательно, что фестиваль собрал более полумиллиона человек.

Наталья Жирнова