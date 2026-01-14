Госдеп вводит временный запрет на выдачу иммиграционных виз жителям 75 стран, включая Россию
Запрет вступит в силу с 21 января и продолжится до переоценки системы проверок
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки временно прекратит выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран мира, среди которых значатся Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен, сообщает РИА «Новости».
Это решение вступит в силу 21 января и сохранится до окончания оценки действующей процедуры оформления визовых документов сотрудниками дипломатического ведомства.
Процедура была инициирована администрацией Дональда Трампа, в качестве цели названо повышение уровня национальной безопасности.
Ранее Госдеп аннулировал более 100 тысяч виз, включая студенческие и специальные.
