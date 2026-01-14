Новости общества

Госдеп вводит временный запрет на выдачу иммиграционных виз жителям 75 стран, включая Россию

18:25, 14.01.2026

Запрет вступит в силу с 21 января и продолжится до переоценки системы проверок

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR на Unsplash

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки временно прекратит выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран мира, среди которых значатся Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен, сообщает РИА «Новости».

Это решение вступит в силу 21 января и сохранится до окончания оценки действующей процедуры оформления визовых документов сотрудниками дипломатического ведомства.

Процедура была инициирована администрацией Дональда Трампа, в качестве цели названо повышение уровня национальной безопасности.

Ранее Госдеп аннулировал более 100 тысяч виз, включая студенческие и специальные.

Ариана Ранцева

