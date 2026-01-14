Вяльбе: у меня нет контакта с Большуновым, не знаю, в каком он состоянии

Комментарий прозвучал в ответ на вопрос о самочувствии спортсмена

Фото: Максим Платонов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в настоящее время не имеет контактов с трехкратным олимпийским чемпионом, представляющим Татарстан, Александром Большуновым и не располагает информацией о его текущем состоянии и подготовке. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной шестому этапу Кубка России по лыжным гонкам.

Комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста о самочувствии спортсмена, которого не оказалось в составе группы из двадцати лыжников, прибывших на очередные соревнования.

— К сожалению, у меня нет информации. Все вопросы к Саше, потому что у него после всех инцидентов, которые произошли со мной, контакт прервался. Но я не в курсе дел человека. Все, что знаю, — он планировал поехать в Италию, — заявила Вяльбе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напряженность в отношениях между Вяльбе и Большуновым стала публичной в мае 2025 года, когда на круглом столе Госдумы по вопросу импортозамещения президент ФЛГР озвучила данные о зарплате спортсмена. Вяльбе сообщила, что Большунов получает в Центре спортивной подготовки 140 тыс. рублей, а дополнительный доход может формировать лишь за счет рекламных контрактов. Спортсмен воспринял это заявление как оскорбление, подчеркнув, что никогда не высказывал жалоб на материальное положение.

Еще один эпизод произошел в ноябре 2025 года, когда Большунова дисквалифицировали со спринтерской гонки на первом этапе Кубка России. Причиной стало нападение на соперника Александра Бакурова после финиша в полуфинальном забеге. Тогда Вяльбе прокомментировала ситуацию, выразив сожаление по поводу несдержанности спортсмена: «Жюри вынесло решение — дисквалификация со спринтерской гонки. Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции».

Рената Валеева