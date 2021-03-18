В Татарстане минимальная розничная цена на пиво поднялась на 4 рубля

Фото: Максим Платонов

Минимальная рекомендованная розничная цена на пиво в республике Татарстан составляет 42 рубля. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в Госалкогольинспекции РТ. Раньше полулитровую бутылку пива рекомендовали продавать за 38 рублей.

Руководитель общественной организации «Пивная ассоциация Республики Татарстан» Ринат Акчурин в разговоре с корреспондентом издания сообщил, что если пиво ниже этой цены, значит, либо продукция плохого качества, либо это уход от налогов со стороны производителей. Также он отметил, что торговые точки сами решают, выставлять такую цену или нет. Если стоимость ниже рекомендованной, то контролирующие органы проверяют происхождение данной продукции, отметил он.

Ранее сообщалось, что производители пива впервые продали свыше 21 млн декалитров, тогда как продажи водки просели на 12%. Также вместо «белой» легальной водки и крепкого алкоголя потребители перешли на более доступные по цене напитки или даже на суррогатные продукты, которые по теневым каналам стекаются из соседних регионов — Нижегородской области и Удмуртской республики, констатировал сегодня глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов на отчетной коллегии ведомства.

