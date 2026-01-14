Новости общества

14.01.2026
Казанский аэропорт потратит 150 млн рублей на обслуживание самолетов

18:40, 14.01.2026

Договор предусматривает полное оснащение и сервис авиаоборудования круглосуточно

Фото: Максим Платонов

Казанский международный аэропорт заключит контракт стоимостью 150 млн рублей на круглосуточное обслуживание воздушных судов.

Исполнитель обязуется обеспечивать приобретение, содержание и своевременную замену оборудования и инвентаря, используемых для обслуживания самолетов. Дополнительно исполнитель гарантирует поставку необходимых расходных материалов, специализированных моющих и дезинфицирующих средств.

Договор заключается на один год в целях обеспечения бесперебойной работы службы технического сопровождения авиатранспорта.

Ариана Ранцева

