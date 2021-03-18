Путин ответил на высказывание Байдена: «Кто как обзывается, тот так и называется»

Президент России Владимир Путин прокомментировал интервью американского лидера Джо Байдена, в котором тот отвечает утвердительно на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Заявление Путина было сделано во время встречи с представителями общественности Крыма и города Севастополя.

— Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, мы всегда смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы дышим, являемся по сути. Знаете, я вспоминаю, когда мы в детстве во дворе спорили, мы говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется».

Американский президент Джо Байден во время телеинтервью каналу ABC положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Он также заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. Президент США отметил, что они с Путиным «знают друг друга». Такие высказывания были сделаны после доклада Национальной разведки США о том, что Россия во время предвыборной кампании проводила «операции влияния», направленные на дискредитацию Джо Байдена. После выхода интервью курс доллара достиг 74 рублей, евро — 88.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал сегодня интервью президента США: Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США».

Татьяна Леухина