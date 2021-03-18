В Казани средний «возраст» вторичных квартир составляет 29 лет

В Казани средний «возраст» квартир на вторичном рынке недвижимости составляет 29 лет. Об этом сообщает аналитический центр ЦИАН.

Среди городов-миллионников по всей стране средней квартире в продаже на вторичном рынке 31 год. В Санкт-Петербурге отмечаются самые старые квартиры. Им в среднем 42 года. В Краснодаре жилью на вторичном рынке всего 15 лет.

Каждая пятая квартира в крупнейших городах приобретается инвесторами. Минимальная доля инвесторов в Екатеринбурге, Перми, Казани и Нижнем Новгороде — всего до 10%.

В Казани средняя стоимость квадратного метра в домах, построенных до 1950 года, составляет 81 тыс. рублей против 94 тыс. рублей в новых домах. Жилье, построенное в 1950—1991 годах, стоит 74,4 тыс. рублей за кв. м, в 1992—2009 годах — 85,7 тысячи.

Напомним, в Казани на 11% за год вырос спрос на вторичное жилье в пятиэтажках. Больше всего спрос на подобное жилье увеличился в Сочи — на 55%. Меньше всего интересуются пятиэтажными старыми домами в Калининграде. Спрос упал на 11%.

