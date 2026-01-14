Рынок подработки в общепите Татарстана удвоился в 2025 году

Помимо роста предложения, растет и интерес соискателей

Фото: Максим Платонов

В 2025 году активность работодателей в секторе общепита Татарстана существенно увеличилась. Согласно исследованию аналитического центра «Авито Подработки», предложение подработок в ресторанной отрасли выросло на 108% относительно прошлого года. Средний уровень оплаты составил примерно 35 315 рублей в месяц.

Особенно заметен рост спроса на должность повара-кассира: работодатели начали искать сотрудников на такую позицию на 133% чаще. Это связано с многофункциональностью должности: повар-кассир одновременно работает на кухне, принимает заказы и взаимодействует с посетителями заведения. Среднемесячная оплата составляет около 28 322 рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом аналитики подчеркивают, что реальный доход на подработке варьируется в зависимости от ряда факторов: количества рабочих смен, особенностей региона, характера обязанностей и профессионального опыта сотрудника. Следовательно, конкретные суммы могут различаться от средней статистики, представленной сервисом.

Помимо роста предложения, растет и интерес соискателей: за прошлый год число откликов на вакансии сферы общепита в России увеличилось практически вдвое (+95%), особенно ярко проявилось повышение интереса к вакансиям поваров-кассиров (+107%) и пиццамейкеров (+55%).

Ранее «Реальное время» писало, что за подработку поваром-кассиром в Татарстане можно получать 28 тысяч в месяц.

Ариана Ранцева