Мошенники начали выманивать коды авторизации, представляясь автошколами

Преступники легко получают сведения об обучающихся — открытые страницы в социальных сетях, чаты учеников или публичные группы автошколы

Фото: Артем Дергунов

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на учащихся автошкол.

По словам Ирины Волк, злоумышленники звонят от имени администрации автошколы и под предлогом записи на занятие, активации учебного кабинета или подтверждения экзамена выманивают у граждан код авторизации. После получения кода мошенники приступают к стандартной схеме давления: имитируют взлом, сообщают о якобы произошедшей утечке данных, а затем подключают «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают жертву «спасти деньги» или «принять участие в следственных действиях».

Ирина Волк пояснила, что преступники легко получают сведения об обучающихся — для этого им достаточно проанализировать открытые страницы в социальных сетях, чаты учеников или публичные группы автошколы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, зафиксированы случаи использования фишинговых ресурсов: мошенники создают поддельные Telegram‑каналы и сайты известных образовательных организаций. На этих ресурсах злоумышленники предлагают «льготное место» или «раннюю запись», требуя при этом срочной предоплаты на карту физического лица.

С начала декабря из-за «дефицита» сотрудников татарстанская Госавтоинспекция ограничила количество практических экзаменов по вождению для тех, кто сдает их впервые. Теперь инспекторы принимают не более 30 кандидатов. В причинах, минусах и плюсах введенных ограничений разбиралось «Реальное время».

Наталья Жирнова