Полицейские в Заинске установили детей, причастных к поджогу памятника

Фото: Прокуратура РТ

В Заинске полицейские установили детей, которые причастны к поджогу памятника. По информации источников «Реального времени», сейчас сотрудники ПДН общаются с их родителями.

Три девочки и один мальчик 2010—2012 годов рождения учатся в одной школе. В отношении их родителей составлены материалы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В полиции добавили, что готовят материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Напомним, что вечером 16 марта в Заинске четверо несовершеннолетних жгли ветки у памятника Воину-освободителю и случайно его подожгли. Подростки жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли венок, который находился рядом. Так огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к преступлению. По факту возгорания памятника возбудили уголовное дело.



Ольга Плешкова