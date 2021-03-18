Следственный комитет проверит песню Манижи для «Евровидения»

Следственный комитет России рассмотрит обращение общественной организации, которая пожаловалась на песню певицы Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Общественники попросили следователей проверить песню на наличие возможных противоправных высказываний. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке.

Ранее АНО «Ветеранские вести» обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. По мнению членов организации, номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности», передает ТАСС.

Манижа представит Россию на Международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian woman. Выбор исполнительницы и песни вызвал жаркие споры. «Реальное время» вместе с экспертами разбиралось, о чем эта композиция. Все подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина