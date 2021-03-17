Ростуризм: туристический кешбэк стартует в ночь с 17 на 18 марта

Очередной этап туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта. До 15 июня можно приобрести туры или проживание с кешбэком. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

До 30 июня текущего года можно отправиться в путешествие и получить кешбэк. Условия программы очень простые. Необходимо оплатить поездку в любой регион России картой «Мир». Туристу вернется 20% от стоимости проживания или тура. Максимум можно получить 20 тыс. рублей. В программе примут участие около 3,5 тыс. отелей и туроператоров.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделяет 2 млрд рублей на возобновление программы туристического кешбэка. Предыдущие этапы программы, стимулирующей внутренний туризм, были реализованы в конце лета и осенью 2020 года. Так, первый этап прошел с 21 по 28 августа, второй — с 15 октября до 5 декабря. Всего на реализацию акций туристического кешбэка было направлено 15 млрд рублей, но россияне купили туров для отдыха в стране лишь на 6,5 млрд рублей. Из этой суммы им вернули 1 миллиард.

