В ряде районов Татарстана выпал желтый снег

Фото: соцсети

В Азнакаевском, Лениногорском и Бугульминском районе Татарстана сегодня выпал желтый снег. Информацию подтвердили «Реальному времени» в Минэкологии Татарстана.

Специалисты выехали на место и отобрали пробы снега.

Фото: Минэкологии РТ

«Инспекторы территориального юго-восточного управления Министерства экологии выехали на место для отбора проб. Результаты будут известны в течение семи дней», — прокомментировали «Реальному времени» ситуацию, порекомендовав за более полным комментарием обратиться в Гидрометцентр Татарстана.

Фото: Минэкологии РТ

По предварительным данным, причиной могут быть песчаные взвеси. Примечательно также, что желтый снег выпал не только в Татарстане, его наблюдали также и в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях.



Фото: Минэкологии РТ

Фото: Минэкологии РТ

Фото: Минэкологии РТ

Ольга Плешкова