Финляндия готовится запретить соцсети для детей младше 15 лет

Глава правительства выразил серьезную обеспокоенность пассивным образом жизни детей и молодежи и обратил внимание на международный опыт

Фото: Динар Фатыхов

Премьер‑министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о подготовке законодательного запрета на пользование социальными сетями лицами младше 15 лет.

В интервью газете Helsingin Sanomat глава правительства выразил серьезную обеспокоенность пассивным образом жизни детей и молодежи. По мнению Орпо, чрезмерное времяпрепровождение перед экранами существенно сокращает физическую активность подрастающего поколения, что негативно сказывается на их здоровье.

Премьер‑министр подчеркнул взаимосвязь личного благополучия граждан и национальной экономики. В качестве аргумента он сослался на исследование финских ученых, согласно которому экономическая нагрузка от физической неактивности населения достигает 3 млрд евро в год.

Орпо также обратил внимание на международный опыт регулирования использования соцсетей несовершеннолетними. Он отметил, что Дания, Франция и Норвегия либо уже ввели аналогичные ограничения, либо находятся в процессе их внедрения.

Наталья Жирнова