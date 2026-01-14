Расплата метрами: суд окончательно разрешил пустить с молотка единственное жилье маньяка Птицина

После освобождения он сможет рассчитывать на жилье площадью 12 кв. метров вместо нынешних 49 «квадратов»

Фото: Ирина Плотникова

Квартиру серийного убийцы оценили в 6,2 млн рублей, но ему могут вернуть 2,6 млн

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре подтвердил законность апелляционного решения Верховного суда Татарстана о продаже единственной квартиры Игоря Птицина — казанского маньяка, на счету которого 13 эпизодов преступлений. Потерпевшие в результате получат компенсации в размере от 1 до 1,2 млн рублей. Для осужденного остается лишь одна возможность предотвратить последствия — обратиться в Верховный суд России: в противном случае после отбывания наказания он сможет рассчитывать либо на жилье площадью 12 кв. метров (вместо нынешних 49 «квадратов»), либо на денежную компенсацию в размере 2,6 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2025 года Верховный Суд Татарстана отменил решение Авиастроительного районного суда Казани и удовлетворил апелляцию судебных приставов, разрешив обратить взыскание на принадлежащую бывшему учителю и росгвардейцу Птицину двухкомнатную квартиру. Такая мера стала необходимой ввиду резкого сокращения выплат после этапирования осужденного в «Мордовскую зону»: после вступления приговора в законную силу был перечислен лишь 1 млн рублей. В дальнейшем суммы сократились до 5—9 тыс. рублей в месяц, которые распределялись между всеми взыскателями. «При таких темпах исполнение приговора в части взыскания растянулось бы на десятки лет», — рассказала «Реальному времени» представитель потерпевших Анна Овчинникова.

— На текущий момент уже проведена оценка стоимости жилого помещения. По данным судебных приставов, рыночная стоимость квартиры составляет 6,2 млн рублей. Именно эта сумма станет стартовой ценой на предстоящих торгах. Дальнейшая динамика цены зависит от активности участников аукциона. На данный момент невозможно точно спрогнозировать итоговую сумму, которую удастся выручить по результатам торгов <...> Если после проведения повторных торгов квартира не будет продана, потерпевшие не получат никаких выплат. Согласно апелляционному постановлению, в случае нереализации жилья на повторных торгах оно возвращается в собственность осужденного, — рассказала юрист.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Выплаты будут производиться равными долями — приоритетов не предусмотрено, поскольку все пострадавшие являются очередниками. В случае реализации жилого помещения на торгах вырученная сумма будет распределена между ними пропорционально.



Где граница между интересами должника и кредиторов?

Однако дело Птицина выявило пробел в вопросе конфискации такого типа жилья.

— Существует постановление Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, но оно содержит существенные оговорки и касается иной ситуации — когда речь идет об избыточном жилье, обладающем признаками роскоши (в частности, о большом коттедже). Судебная коллегия в нашем деле опиралась на постановление Конституционного суда 2012 года. В нем содержится важная правовая позиция: несмотря на отсутствие прямого регулирования подобных случаев, необходимо соблюдать баланс интересов должника и кредиторов. При принятии решения следует исходить из конкретных обстоятельств дела, — разъяснила юрист.

Еще в ходе следствия по делу Птицин высказывал намерение продать свою квартиру и погасить за счет вырученных средств иски потерпевших. Однако, находясь в СИЗО, он не имел возможности заключать сделки с недвижимостью. Примечательно, что сотрудники Следкома не стали накладывать арест на это жилье в девятиэтажке именно ввиду того, что оно является единственным у осужденного.

В июле выяснилось, что в квартире Птицина проживают трое: две женщины и мужчина. Все они либо не владеют русским языком, либо делают вид, что не владеют. Лицо, разместившее в жилище осужденного мигрантов, от общения уклонилось. При беглом осмотре квартиры стало очевидно, что мебель практически отсутствует — жильцы спят и принимают пищу на топчанах, расставленных вдоль стен. При этом остается неизвестным, получал ли Птицин какой‑либо доход от сдачи своего жилья.

Рената Валеева