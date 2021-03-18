Экс-главу Удмуртии освободили от заключения по состоянию здоровья

Завьяловский суд Удмуртии принял решение освободить осужденного за взяточничество экс-главу региона Александра Соловьева от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья. Об этом пишет «Интерфакс».

В октябре прошлого года Завьяловский районный суд Удмуртии признал бывшего главу региона Александра Соловьева виновным в получении крупной взятки и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 275 млн рублей. В феврале Верховный суд Удмуртии приговор оставил без изменения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, участвовавших в строительстве мостов через реки Каму и Буй у города Камбарки, взятки в 139 млн рублей, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.

В конце февраля СМИ и telegram-каналы начали публиковать информацию о смерти Соловьева. В УФСИН России по Удмуртии эту информацию опровергли и заявили, что он проходил специализированное лечение в ведущем ЛПУ Минздрава Удмуртии. Состояние здоровья оценивалось как стабильное.



Татьяна Леухина