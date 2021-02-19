Итоги дня: затяжные морозы, продление льготной ипотеки, контроль техосмотра ГИБДД
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за пятницу, 19 февраля:
- Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки для покупки новостроек под 6,5% может быть продлена с рядом ограничений. Он добавил, что ограничения будут незначительными.
- В зависимости от региона России иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70% населения, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. В статистику включены только установленные случаи коронавируса, однако это все равно недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс.
- Сегодня в Татарстан с рабочим визитом прибыл вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он посетил ОЭЗ «Алабуга» и провел совещание по развитию производства композитных материалов. Завтра вице-премьер РФ примет участие в церемонии открытия новой газотурбинной установки на КМПО и выступит на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли РТ.
- Главный санитарный врач республики Марина Патяшина прокомментировала прекращение дела в отношении замдиректора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрия Ларионова о нарушении «антиковидных» мер. Она заявила, что не считает это «опасным прецедентом», так как случай единичный, а широкая огласка дисциплинирует все объекты для того, чтобы они соблюдали все «антиковидные» меры.
- Новых испытаний на исследование коллективного иммунитета в Татарстане проводить не планируют. По словам Марины Патяшиной, это уже не имеет смысла, поскольку в гражданский оборот вышла вакцина.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении государственного контроля техосмотра автомобилей сотрудниками ГИБДД. Указ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, ГИБДД теперь обязана осуществлять государственный контроль и надзор за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.
- Министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко в Москве подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. Соглашение предусматривает перевалку 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов через порты Северо-Запада РФ в 2021—2023 годах — 3,5 млн в 2021 году, 3,2 млн в 2022 году и 3,1 млн тонн в 2023 году. Его планировалось подписать 15 февраля 2021 года, но 12 февраля Минтранс Белоруссии сообщил о переносе даты. 16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта межправительственного соглашения с Россией.
- Росавиация опровергла ранее опубликованную в СМИ информацию о якобы скором возобновлении чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх. При этом чуть ранее в Министерстве гражданской авиации Египта заявили, что по данному вопросу между странами «достигнута принципиальная договоренность».
- Трассу Казань — Екатеринбург могут построить досрочно. Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сейчас власти ищут варианты, за счет чего можно было бы ускорить строительство. В планах правительства реализовать проект в 2024—2030 годах.
- В России товары могут подорожать из-за упаковки. Предприятия пищевой промышленности из Руспродсоюза в письме предупредили Федеральную антимонопольную службу о подорожании продуктов в России по еще одной причине — из-за роста стоимости упаковки на 10—15%. Поставщики в свою очередь говорят о подорожании сырья — цена полиэтилена с лета прошлого года выросла на треть, до 115 тысячи рублей за тонну.
- Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о даче взятки в отношении 38-летней Эльмиры Зиганшиной, бывшей мировой судьи судебного участка №1 Кировского района Казани. Еще в январе 2020 года, после вступления в силу своего приговора осужденная к 4 годам колонии Зиганшина написала явку с повинной, что еще в 2017-м за 5 млн рублей надеялась решить вопрос о не привлечении к уголовной ответственности по другому коррупционному делу. Но деньги не помогли — дело о посредничестве дошло до суда с Зиганшиной и ее гражданским супругом в качестве обвиняемых.
- В Нижнекамске планируют в тестовом режиме обкатать новую схему работы общественного транспорта. Это поможет, наконец, снять напряженный вопрос нехватки автобусов, курсирующих по городским маршрутам.
- Аномально холодная погода сохранится в Татарстане до 26 февраля. Таков предварительный прогноз Гидрометцентра Татарстана.
По данным синоптиков, 20 февраля ночью температуры воздуха понизятся до -21..-26°, при прояснениях возможно до -31°, и выпадет небольшой снег. Днем осадков не будет, морозы будут держаться на уровне -15..-20°. В воскресенье и понедельник, 21 и 22 февраля, температурный фон понизится до -24..-31° ночью, местами до -37°, днем морозы составят -17..-24°.
- Рустам Минниханов поддержал проект по строительству медцентра за 1,5 млрд рублей в Нижнекамске. Он заявил, что медицинский объект необходимо построить за два года. К решению вопросов финансирования он попросил присоединиться промышленные предприятия города.
- Детский омбудсмен Татарстана и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец одобрила ролик СКР, где подростков пугают уголовными делами. Вчера управление СКР по Москве опубликовало видеопоздравление подростков, которым исполнилось 14 лет. В ролике, улыбаясь, правоохранители сообщают, что теперь школьникам придется самим отвечать за убийства, изнасилования, терроризм, причинение вреда здоровью, кражу, разбой или грабеж, а также хулиганство, вандализм, уничтожение чужого имущества.
- Правительство России одобрило проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.
- С 1 апреля в России стартует эксперимент по маркировке пива и напитков, изготавливаемых на его основе. В периметр эксперимента также войдут сидр, пуаре, медовуха и безалкогольное пиво — полный перечень можно посмотреть в документе. Оператором системы маркировки в рамках эксперимента будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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