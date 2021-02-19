Россия и Белоруссия подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах России

Министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко в Москве подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. Об этом сообщает «Интерфакс».



Соглашение предусматривает перевалку 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов через порты Северо-Запада РФ в 2021—2023 годах — 3,5 млн в 2021 году, 3,2 млн в 2022 году и 3,1 млн тонн в 2023 году. Его планировалось подписать 15 февраля 2021 года, но 12 февраля Минтранс Белоруссии сообщил о переносе даты. 16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта межправительственного соглашения с Россией.

«Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию»,— сказал Савельев.

